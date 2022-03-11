К обращению в суд в Гааге из-за войны в Украине присоединились еще две страны 1 11.03.2022, 21:09

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Всего в суд обратилась 41 страна.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что к 39 государствам, обратившимся по ситуации в Украине, присоединились еще два, а именно Япония (первая из азиатских стран) и Северная Македония, передает zn.ua.

Об этом сообщил Гюндуз Мамедов, эксперт по международному уголовному праву, кандидат юридических наук, заместитель генерального прокурора Украины в 2019-2021 годах, со ссылкой на twitter прокурора МКС.

«Спасибо за поддержку! Правосудие должно добраться до каждого, кто совершил тяжкое преступление», - прокомментировал Мамедов.

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