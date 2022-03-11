На Николаевщине идут активные боевые действия 11.03.2022, 21:12

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Виталий Ким

ВСУ с новыми силами уничтожают врага.

Под селом Гурьевка (севернее Николаева) украинские защитники выбивают вражеские войска, идут бои.

Об этом сообщил глава Николаевской ОДА Виталий Ким в Telegram.

Ким обратился к жителям окрестных населенных пунктов не фотографировать украинскую военную технику, так как ВСУ в этом районе получили подкрепление, ведут активное уничтожение сил противника и собираются продвигаться вперед.

"Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться.

Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке".

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