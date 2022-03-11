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Украинские защитники захватили новый танк оккупантов

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  • 11.03.2022, 21:37
  • 13,802
Украинские защитники захватили новый танк оккупантов

Видеофакт.

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады захватили трофейные рабочие танки российских оккупантов.

Об этом сообщает facebook-страница 93 ОМБр "Холодный Яр"

"Теперь танки находятся на вооружении не только у танковых подразделений, но и у пехотинцев 93 бригады Холодный Яр.

Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику".

Подразделение ВСУ уже начало использовать танки и будет применять их в столкновениях против врага.

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