Эрдоган: Если бы Запад в 2014 году выступил против аннексии Крыма, сегодня картина была бы другой

Эрдоган: Если бы Запад в 2014 году выступил против аннексии Крыма, сегодня картина была бы другой22
- 11.03.2022, 21:49
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Президент Турции - о вторжении РФ в Украину.
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что вторжение России в Украину стало возможным в том числе из-за недостаточной реакции международного сообщества на оккупацию Крыма в 2014 году. Об этом он заявил 11 марта на открытии дипломатического форума в Анталье, сообщает "Анадолу".
"Тот факт, что переговоры на высоком уровне между РФ и Украиной стартовали накануне в Анталье, подтверждает, что форум приближается к намеченной цели. Если бы международное сообщество и Запад в 2014 году выступили единым фронтом против несправедливой аннексии Крыма, то сегодня картина была бы совсем иной", – сказал Эрдоган.
Он отметил, что Запад оставил Украину "наедине в справедливой борьбе", и подчеркнул, что Украина является другом и соседом Турции.
"Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня. Турция готова к посильному вкладу в обеспечение стабильности в регионе", – заявил Эрдоган.