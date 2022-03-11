Эрдоган: Если бы Запад в 2014 году выступил против аннексии Крыма, сегодня картина была бы другой 22 11.03.2022, 21:49

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Реджеп Эрдоган

Президент Турции - о вторжении РФ в Украину.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что вторжение России в Украину стало возможным в том числе из-за недостаточной реакции международного сообщества на оккупацию Крыма в 2014 году. Об этом он заявил 11 марта на открытии дипломатического форума в Анталье, сообщает "Анадолу".

"Тот факт, что переговоры на высоком уровне между РФ и Украиной стартовали накануне в Анталье, подтверждает, что форум приближается к намеченной цели. Если бы международное сообщество и Запад в 2014 году выступили единым фронтом против несправедливой аннексии Крыма, то сегодня картина была бы совсем иной", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Запад оставил Украину "наедине в справедливой борьбе", и подчеркнул, что Украина является другом и соседом Турции.

"Надеемся на здравомыслие и достижение согласия, скорейшее прекращение огня. Турция готова к посильному вкладу в обеспечение стабильности в регионе", – заявил Эрдоган.

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