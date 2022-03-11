У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта 22 11.03.2022, 22:27

27,634

Это было сделано специально, чтобы пилот не попал в плен.

У пилота российского самолета Су-25 были подрезаны ремни на парашюте, в результате чего он разбился после катапультирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Артем Витко.

Он отметил: "Вчера возле села Бехи, Житомирская область точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на катапульте специально были подрезаны ремни. Специально, чтобы пилот не попал в плен.

Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».