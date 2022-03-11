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У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта

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  • 11.03.2022, 22:27
  • 27,634
У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта

Это было сделано специально, чтобы пилот не попал в плен.

У пилота российского самолета Су-25 были подрезаны ремни на парашюте, в результате чего он разбился после катапультирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пользователь фейсбука Артем Витко.

Он отметил: "Вчера возле села Бехи, Житомирская область точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на катапульте специально были подрезаны ремни. Специально, чтобы пилот не попал в плен.

Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом".

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