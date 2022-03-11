Белый дом потроллил Кремль результатами действия санкций

Белый дом потроллил Кремль результатами действия санкций5
- 11.03.2022, 22:29
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Беспрецедентные санкции и экспортный контроль берут свое.
Беспрецедентные санкции и экспортный контроль, которые США и еще более 30 стран ввели против РФ как страны-агрессора, берут свое.
Как пишет nv.ua, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Белого дома.
«Сегодня:
— Рубль стоит меньше цента.
— Российский фондовый рынок закрыт на самый длительный период за всю историю.
— Кредитный рейтинг России находится на «мусорном» уровне", — заявили в Белом доме.
11 марта президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против РФ.
В частности, США запретили любые поставки наличных долларов в РФ.
«Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в указе президента США.