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Белый дом потроллил Кремль результатами действия санкций

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  • 11.03.2022, 22:29
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Белый дом потроллил Кремль результатами действия санкций

Беспрецедентные санкции и экспортный контроль берут свое.

Беспрецедентные санкции и экспортный контроль, которые США и еще более 30 стран ввели против РФ как страны-агрессора, берут свое.

Как пишет nv.ua, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Белого дома.

«Сегодня:

— Рубль стоит меньше цента.

— Российский фондовый рынок закрыт на самый длительный период за всю историю.

— Кредитный рейтинг России находится на «мусорном» уровне", — заявили в Белом доме.

11 марта президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против РФ.

В частности, США запретили любые поставки наличных долларов в РФ.

«Запрещается […] экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — сказано в указе президента США.

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