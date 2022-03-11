Порошенко рассказал, как договорился с Зеленским о единстве 15 11.03.2022, 22:38

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Петр Порошенко

Они договорились выступать единым фронтом перед лицом российской агрессии.

Экс-президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко рассказал, что договорился с президентом Владимиром Зеленским выступать единым фронтом перед лицом российской агрессии.

Об этом Порошенко рассказал в Facebook.

"У нас было несколько встреч с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы будем выступать единым фронтом.

Это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей. Мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину".

По словам Порошенко, украинцы удивили Путина сломом блицкрига – плана захвата Украины за 72 часа. А Вооруженные Силы Украины не только удивили мир, но и объединили мир. И в этих условиях Путин вел себя как загнанный зверь.

Также был сломан сценарий, когда "пятая колонна" внутри страны должна разрушить единство.

"Мы преподнесли Путину большой сюрприз", - сказал Порошенко.

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