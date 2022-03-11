Лютый ужас для Путина 3 Иван Яковина

11.03.2022, 23:10

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Иван Яковина

Что ждет Россию в ближайшее время.

Страны Запада сейчас делают все, что могут, в невоенном плане, и спасибо им за это. Штаты ввели нефтяное эмбарго, европейцы уже начали разрабатывать план по отказу от российских нефти и газа, и думаю, если все будет хорошо, через несколько месяцев Европа тоже откажется от российских энергоресурсов. Для России это означает, что она почти полностью останется без иностранной валюты, а это, в свою очередь, повлечет разрушительные последствия для экономики — потому что, не устану этого повторять, Россия сама ничего не производит. Все, что ей нужно, она закупает на Западе, и даже то, что вроде бы производится внутри страны, зависит от импорта. Например, россияне очень гордятся тем, что научились сами делать сыры, но закваски для этих сыров все равно приобретаются за границей. Даже картошку вырастить не получится, потому что 90% семенного картофеля, который используется в больших хозяйствах, тоже импортируется.

Очевидно, что, оставшись без долларов, российская экономика начнет переживать очень тяжелые времена. Фактически, эти разрушительные последствия уже начались.

Международное рейтинговое агентство Fitch опустило суверенный рейтинг России на самое дно, с пометкой «дефолт неизбежен». РФ лишится возможности платить по счетам и возвращать старые долги в иностранной валюте. По сути, речь идет о банкротстве российского государства, что для обычных людей обернется стремительным ростом цен, исчезновением банковских накоплений, катастрофическим падением уровня жизни, нехваткой лекарств, дефицитом еды и множеством других малоприятных последствий, включая закрытие огромного количества бизнесов, дичайшую безработицу и так далее.

Для российского президента само слово «дефолт» — это лютый ужас, хуже которого только слово «Майдан». Дело в том, что все 22 года своего правления Владимир Путин выстраивал свою легитимность именно на том, что он является некой антитезой лихим 90-м, а в этих лихих 90-х ключевым и очень травматическим событием для всего российского народа был дефолт 1998 года. Дефолт означает падение, поражение, худшее, что может случиться; в сознании россиян это самый пик лихих 90-х. И сейчас Путин, как видим, ведет свою страну ровно туда, откуда якобы пытался ее увести как можно дальше. Что, на мой взгляд, очень хорошо свидетельствует об общем успехе его политики, как внешней, так и внутренней. А замечательной иллюстрацией этого провала стал объявленный на днях уход компании McDonald’s из РФ.

Совершив полный круг, путинская Россия возвращается в совок, с его дефицитом, вечным кризисом, нищетой, разрухой, гэбней, нехваткой еды, серостью, убожеством и бессмысленной войной с многочисленными жертвами. Гэбня уже вернулась, цензура тоже, нищета начинается, кризис тоже будет, дефицит обещают, убожество и серость наличествуют, и бессмысленная война тоже есть. Все как Советском Союзе, и те люди, которые мечтали о совке, сейчас попадут именно туда, куда стремились очень и очень давно.

То, что происходит сегодня в российской экономике, очень важно еще и потому, что пострадавшими окажутся не только олигархи. Пострадает и простой глубинный народ, вот те самые люди, которые поддерживали Путина два десятка лет его правления. Признаюсь, я с некоторым злорадством ожидаю, когда все эти любители советского хоккея и «самого вкусного мороженого» хлебнут всего того, чего они хотели.

Тем временем, нанесен удар в самое сердце среднего российского обывателя — по его кубышке. В ночь на 9 марта Центральный банк РФ объявил принудительную конвертацию валютных вкладов населения в российские рубли, ограничив ее выдачу с вкладов суммой $10 тысяч, и вместе с тем запретил продажу наличной иностранной валюты банками гражданам — то есть купить доллары в России будет невозможно.

При этом интересно, что совсем недавно Центробанк РФ серьезно поднял ставки по валютным вкладам. И многие россияне накупили долларов и побежали с ними в банки, думая: «Ого, заработаем». А теперь все их заработки сгорели, потому что доллары переведены в рубли по рыночному курсу, но рыночный курс тоже регулируется, так что в итоге по какому скажут, по такому и поменяют.

Сейчас даже те, кто хочет получить наличными до $10 тыс., вынуждены эти деньги заказывать в банках и дожидаться своей очереди, потому что желающих снять доллары много и большинству людей придется, по всей видимости, месяцами ждать без особой надежды на успех — подозреваю, что многие останутся вообще без денег.

И я, опять же, испытываю некоторое чувство злорадства, думая о том, что всяческие путинские шестерки и подпевалы, вместо тех сотен тысяч или даже миллионов долларов, которые они накопили, наворовали, получат только $10 тыс., и то, если им повезет. Конечно, есть люди честные, которые тоже от этого пострадают, но понимаете, какая штука: к сожалению, да, всем россиянам приходится расплачиваться за то, что Владимир Путин сделал с их страной, превратив ее в инструмент совершения преступления, инструмент войны, инструмент уничтожения людей. За это расплачиваются и честные, и не честные, и сторонники Путина, и противники — такова она, коллективная ответственность. В любом случае, купить наличные доллары в РФ сейчас будет уже невозможно, и это очень хороший маркер возвращения страны к временам Советского союза.

Ряд банков в Москве уже закрывает пункты обмена валюты, в некоторых отделениях ждать доллары при снятии с действующего счета предлагают до одного месяца, — сообщает РИА Новости, то есть государственное информационное агентство. Очевидно, что Центральный банк России все это делает с единственной целью: не допустить полного и катастрофического обвала рубля (который, как говорят эксперты, может достичь курса 300 или даже 500 рублей за доллар). Потому что, если сейчас отпустить курс и дать людям снять все доллары, какие они хотят, то наличной валюты просто не хватит, после чего наступит паника среди населения, гиперинфляция, а вслед за ней — народные волнения. Привет, Венесуэла, привет, Зимбабве.

Все происходящее — это, по сути, отмена конвертируемости рубля, то есть откат в те дремучие времена, когда долларами торговали из-под полы. Важно и то, что после введения всех этих мер наличной валюты в РФ больше не станет, потому что США и Евросоюз запретили поставлять в Россию наличные доллары и евро. Соответственно, черный рынок валюты уже появился, дальше он будет расцветать и подавлять собой рынок официальный, а черный рынок валюты — это ярчайший символ распада, я бы сказал, гангрены экономики и ее скорой гибели. Тогда как Путин, опять же напомню, строил свою легитимность на том, что жизнь наладилась, пришла стабильность, лихие времена в прошлом, народ должен его благодарить за некоторый уровень достатка — все, ничего этого не осталось. Все сгорело. Безработица, нищета, дефицит, война и голод ждут РФ.

В ожидании гиперинфляции люди уже начинают сметать в магазинах еду. Во многих российских городах она заканчивается, и это не шутки: издание Тайга.инфо, например, публикует фотографии из Иркутска и Новосибирска, где магазинные полки просто пусты — нет вообще ничего. В других населенных пунктах примерно та же ситуация, где-то лучше, где-то хуже, в Москве и Санкт-Петербурге пока еще относительно нормально, но в ближайшем будущем и их ждет то же самое. Российское правительство уже официально разрешило вводить ограничения на продажу продовольствия в одни руки — не больше трех пачек соли, не больше двух килограммов макарон и так далее. Но подобные ограничения легко обойти, так что, по-видимому, россиянам стоит готовиться к вводу талонов на еду, как это было в позднем Советском союзе, а с таким руководством, как сейчас, я не удивлюсь, если и до продуктовых карточек дойдет.

Вместе с тем, на фоне дикого падения рубля, Китай начал за бесценок скупать Сибирь, а издание Bloomberg сообщает, что КНР собирается приобрести доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, поскольку сейчас эти доли стоят очень дешево. То есть ради сохранения своей личной власти Владимир Путин прямо сейчас делает из РФ колонию Китая. Он просто чуть ли не даром отдает родину — с ресурсами, с нефтью, газом, с ее территориями, лесами и людьми заодно. Вообще, если разобраться, Путин как раз и является самым опасным для РФ иностранным агентом.

Тем временем Запад наращивает тяжесть своих санкций против РФ. 9 марта ЕС согласовал санкции против более чем 100 высокопоставленных российских чиновников, депутатов, генералов, и просто богатых россиян и членов их семей. У этих людей, насколько я понимаю, европейцы собираются забрать абсолютно все деньги и все имущество, что смогут найти на своей территории. Детей этой публики вернут в РФ без права в ближайшее время появляться на территории Евросоюза. И это правильные меры, именно так и надо действовать, потому что все эти люди воровали если даже и не для себя, то уж точно для своих детей — а когда их детям говорят, что если хочется за границу, то поезжайте в Абхазию или в ЛНР, тогда в голове у этих чиновников начинают со страшным скрипом прокручиваться давно заржавевшие шестеренки. Они начинают понимать, что что-то не то, что, кажется, где-то свернули не туда. И это замечательно, потому что раньше вся российская система была монолитной и двигалась туда, куда ей укажет Владимир Путин, а сейчас она начинает покрываться трещинами. Внутри начинается шевеление, разброд и шатание, и это очень хорошо.

Сейчас, насколько я понимаю, люди, составляющие российскую «элиту», начинают потихоньку реагировать, осмысливать сложившуюся ситуацию. И тут надо привести данные Медузы — это издание поговорило с людьми в администрации президента РФ и в правительстве России и сообщает: и администрация, и правительство просто в шоке. Те люди, которые поняли, что произошло, очень хотят уволиться, стать, в полном соответствии с поговоркой, теми крысами, которые прыгают с тонущего корабля, но не могут: оказывается, в правительстве РФ было издано постановление, негласное, скорее всего, согласно которому тот, кто хочет уйти, может уйти только на зону. На каждого высокопоставленного чиновника, естественно, есть компромат, каждый что-то оторвал, украл, незаконно приобрел, и поэтому им говорят — увольняйся, конечно, но в тот же день сядешь. Так что они, как рабы на галерах, вынуждены продолжать работать, но, как я понимаю, никто из них не хочет в дальнейшем нести какую-либо серьезную ответственность, и все они будут всячески увиливать под разными предлогами от исполнения своих обязанностей, потому что всем понятно, что режим Путина долго не продлится, его дни сочтены. Пока сложно сказать, сколько он протянет, пару месяцев или год, но всем ясно, что это уже не десятилетия: скоро вся эта конструкция рухнет, и, конечно, каждому хочется отползти от нее подальше, чтобы не засыпало обломками.

Особенно рвутся сейчас на свободу те, сообщает нам Медуза, у кого в голове кроме опилок осталось хоть что-то, то есть люди циничные, не очень добрые, плохие люди, давайте честно говорить, но хорошо соображающие. Те, кто видит, что страна превратилась в автобус, за рулем которого безумный водитель — он съехал с края обрыва, и автобус летит вниз. Пока внутри вроде бы все нормально, никого не расплющило, все еще живы, но автобус стремительно падает, и уже видно дно расщелины. Эти люди очень хотят выбраться в окно, выпрыгнуть с парашютом, парашюты у них есть, денег они наворовали достаточно, но охрана никого не выпускает.

И мне кажется, сейчас просто идеальное время для американской, европейской, британской и — почему бы и нет — украинской разведки вербовать всю эту публику, заставлять работать на себя, потому что теперь эти люди жаждут найти хоть какой-то выход из ситуации, надежду на спасение. Ради сохранения своей жизни и хотя бы части собственности они будут рады помочь Западу разделаться с путинским режимом.

Таких людей — циничных, умных, понимающих, что происходит, — в российском правительстве примерно четверть. К этой категории можно смело отнести, например, Алексея Силуанова, министра финансов России, и главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. По некоторым, пока не подтвержденным данным, оба они подали в отставку, и у обоих эта отставка не была принята. Как сообщает Медуза, сейчас заморожены все перестановки внутри российского правительства,

И как раз сейчас на месте США я поговорил бы с этим двумя о том, не хотят ли они посотрудничать с американской разведкой. Эти двое, гарантирую, очень хорошо понимают, что сейчас происходит в российской экономике, и прекрасно видят, чем все закончится, но ничего не могут сделать. Единственное, что в их силах — это спасти себя. И я уверен что та же Набиуллина, прекрасно понимая, что происходит, мечтает выбраться из России любым способом.

Но что мы только о либералке Набиуллиной, если даже Владимир Соловьев, — который, кстати тоже не дурак, но при этом профессиональная шлюха, разжигатель войны, певец геноцида и один из самых отвратительных людей в РФ — тоже приуныл. Я думаю, все уже слышали, как вместе с еще одним записным ватником, Яковом Кедми, они дуэтом скулили о том, что военная операция против Украины провалена, нет никаких успехов, цели не достигнуты, все очень-очень плохо, а будет еще хуже. И вот мне кажется, что если даже эта публика начинает понимать и открыто говорить о том, что Россия даже не на грани катастрофы, а уже за гранью, то для Украины это очень позитивный сигнал.

Иван Яковина, «Новое время»

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