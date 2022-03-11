В Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу врага 1 11.03.2022, 23:21

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Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий.

Полк "Азов" утверждает, что в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу русских оккупационных войск, передает pravda.com.ua.

"Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России".

Перед началом вторжения Россия сосредоточила на границах Украины около 90 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 150 тысяч военнослужащих.

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