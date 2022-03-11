Зеленский упомянул белорусов в речи перед Сеймом Польши 1 11.03.2022, 23:38

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Белорусские добровольцы воюют на стороне Украины.

Владимир Зеленский в обращении к руководству Польши упомянул белорусов. Он говорил о дружбе Украины и Польши, о том, что между этими народами "больше нет границ", что сформирован "очень сильный союз, хотя и неформальный".

"Между нашими народами царит мир, — говорил Зеленский. — Мир между родными, мир между братьями. И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи — белорусы. Мир между родными, мир между соседями, мир между братьями. Мы должны прийти к этому и с ними. И придём обязательно".

"Если Бог даст и мы победим в этой войне, мы разделим победу с нашими братьями и сестрами", — заявил украинский президент.

В Украине формируется из добровольцев белорусский батальон имени Кастуся Калиновского.

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