Кулеба: Теперь есть 100% уверенность, что Украина станет членом ЕС 12.03.2022, 0:05

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По его словам, членство Украины в ЕС стало на рельсы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение Европейского совета об Украине означает "революцию" в вопросе сближения с ЕС.

Об этом он заявил в телеэфире единых новостей в пятницу вечером, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба признал, что итоги саммита достаточно неоднозначны, поскольку Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече лидеров ЕС.

"Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", – пояснил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас уверен в успехе процесса вступления в ЕС.

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что мы станем членом ЕС. Вопрос только когда это произойдет", – заявил он. Министр воздержался от прогнозов, когда ожидаются следующие этапы.

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