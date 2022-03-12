США ввели санкции против жены и детей Пескова 12.03.2022, 0:39

1,220

Дмитрий Песков

Сам пресс-секретарь Путина находится под американскими санкциям с начала марта.

Соединенные Штаты вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.

Об этом сообщает Department of State.

С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", - сказал дипломат.

Также он допустил, что отправка в Украину добровольцев с Ближнего Востока может привести к эскалации ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».