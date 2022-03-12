США ввели санкции против жены и детей Пескова
- 12.03.2022, 0:39
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Сам пресс-секретарь Путина находится под американскими санкциям с начала марта.
Соединенные Штаты вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.
Об этом сообщает Department of State.
С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", - сказал дипломат.
Также он допустил, что отправка в Украину добровольцев с Ближнего Востока может привести к эскалации ситуации.