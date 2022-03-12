Арина Соболенко: Без проблем надену ленточку цветов флага Украины 12.03.2022, 8:12

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Арина Соболенко

Третья ракетка мира считает, что украинцам нужна наша поддержка.

Третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко рассказала, не изменилось ли к ней отношение в туре из-за ситуации в Украине.

Сейчас Соболенко, как и остальные белорусские и российские игроки, выступает на турнирах под нейтральным флагом из-за санкций, рекомендованных МОКом.

"Я не чувствую никакой враждебности со стороны украинцев. Мы с девочками по-прежнему общаемся, мы все еще друзья. Но сейчас все просто переживают. Среди игроков вообще не особо радостное настроение.

Я без проблем надену ленточку цветов украинского флага. Сейчас людям нужна наша поддержка, они должны понимать, что мы очень переживаем и надеемся на лучшее", — цитирует Соболенко eurosport.de.

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