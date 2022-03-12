Украинские военные поразили четыре вертолета и истребитель оккупантов 3 12.03.2022, 8:15

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Кроме того, группа тактического назначения совершила до десяти налетов на колонны техники россиян.

Вчера, 11 марта, украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и поразили еще пять воздушных целей, в том числе четыре вертолета оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по предварительной информации, зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили за день пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов.

Кроме того, группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации осуществила до десяти налетов на колонны вражеской техники, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе россиян.

А истребительная авиация Воздушных сил ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев на нескольких направлениях и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

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