БЧБ-невеста: Быть рядом с украинцами очень поучительно и вдохновляюще 12.03.2022, 8:34

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Инна Зайцева рассказала, как сейчас живут люди в селе под Киевом.

"Уехать - не значит перестать беспокоиться. Мы уже уезжали из Беларуси и знаем, что такое синдром беженца, как тяжело потом восстанавливаться. Поэтому хотим до последнего оставаться в своем доме, рядом с людьми, которых хорошо знаем, помогать, чем можем", - объясняет свое решение остаться в Украине белоруска Инна Зайцева, сообщает dw.com.

Во время протестов 2020 года в Беларуси Инна прославилась как "бчб-невеста" - на протестные акции женщина выходила в бело-красно-белом (бел-чырвона-белым, бчб) свадебном платье.

Вот уже чуть больше года Инна Зайцева с семьей живет в селе под Киевом. Белоруска считает, что пока здесь безопасно. К тому же поблизости нет никаких стратегических объектов, и вероятность, что будут бомбить даже случайно, по мнению женщины, минимальна. В бытовом плане, говорит Инна, с началом войны ничего не изменилось - продукты в магазин привозят регулярно, свет есть, вода из колодца, в доме - печь.

Жители села сконцентрированы на обеспечении порядка: мужчины организовали территориальную оборону и постоянное дежурство, женщины готовят для них в местной школе и занимаются распределением гуманитарной помощи. "В селе нет паники, но есть озлобленность против врага, сплоченность и решимость отстоять свою землю. Белорусу быть рядом с украинцами очень поучительно и вдохновляюще", - отмечает "бчб-невеста".

У Инны Зайцевой двое сыновей, чтобы объяснить им происходящее, женщина читает им рассказы о Великой Отечественной войне. "Для них реальность - это продолжение этих историй. Мы обсуждаем, что такое война, почему она происходит. Враг - это тот, кто пришел на чужую территорию. Очень просто, но почему-то взрослые граждане Российской Федерации до сих пор не могут понять эти простые вещи", - рассуждает белоруска.

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