Дряхлеющий диктатор Клим Чугункин довел Россию до крайней черты 8 Ян Валетов

12.03.2022, 9:14

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Ян Валетов

Фото: Odessa Daily

Страна надолго исчезнет с мировой шахматной доски.

Сегодня с недоумением и даже некоторым страхом понял, что, в принципе ожидаю от России все, что угодно.

Диверсию на АЭС? Легко!

Химическую атаку? Да, в два счета!

Биологическое заражение? Как два пальца...

Удар по Беларуси? Никаких проблем!

Дрессированные клопы? Обвешанные вирусами летучие мыши? Инфицированные блохи?

Да, все, что угодно!

Нет преград для идиотов!

Мы имеем дело с зомбированной наглухо страной. Безумной, как Шляпник из "Алисы".

Есть 4 больших книги, в которых было можно заранее прочитать о сегодняшнем дне.

Это "Обитаемый остров", "1984“, "Осень патриарха" и "Собачье сердце".

Дряхлеющий диктатор Клим Чугункин наконец-то построил общество своей мечты, где ретрансляторы с Останкинской башни плавят мозги населению, и оно с удовольствием принимает вымысел за реальность, мир за войну, свободу за рабство...

Я жду от него и его страны любую подлость. Самую страшную, самую гнусную, потому что от Шариковых можно ждать всего.

Общество, постоянно живущие во лжи, ради лжи и при помощи лжи, не может иметь нравственных ориентиров. Там где нет нравственных ориентиров, может случиться любая гнусность. В принципе, она уже случилась.

Теперь при словах о славянском братстве хочется плюнуть в морду. И это очень надолго, если не навсегда.

Россия надолго исчезнет с мировой шахматной доски. Это внушает надежду на лучшее будущее для всей Европы и не только для нее.

Жаль только, что цену за это платит моя страна. Каждый из нас, где бы он ни был.

Ян Валетов, «Фейсбук»

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