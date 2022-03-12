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Лукашенко договорился с Путиным о переброске в Беларусь новой военной техники РФ

  • 12.03.2022, 9:32
  • 2,946
Лукашенко договорился с Путиным о переброске в Беларусь новой военной техники РФ
фото: anadolu agency

Диктаторы отягощают свою вину в преступлениях против Украины.

Лукашенко Путин на встрече 11 марта договорились о поставках РФ в Беларусь "самых современных образцов военной техники". Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

"Договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники", – отмечают пресс-служба Таракана.

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