В Николаеве идут ожесточенные бои 2 12.03.2022, 9:37

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Украинские военные держат оборону и не дают противнику продвинуться.

В Николаеве идут ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные держат оборону и не дают противнику продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Пограничники также опубликовали видео упорных боев в городе этой ночью.

На кадрах видны многочисленные вспышки в ночном городе.

Также жители Николаева сообщают о многочисленных звуках взрывов.

Отметим, что 12 марта в Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо" между Киевской и Кропивницкой трассами, прицельным огнем разрушив понтонную переправу и отрезав им путь к выходу. После этого ВСУ накрыли врага ударами из артиллерии.

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