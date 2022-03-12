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Deutsche Bank сворачивает бизнес в России

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  • 12.03.2022, 9:47
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Deutsche Bank сворачивает бизнес в России

Ранее о выходе с российского рынка заявили JP Morgan и Goldman Sachs.

Deutsche Bank заявил, что сворачивает оставшийся бизнес в России и не будет начинать новые проекты в стране. Об том говорится в заявлении компании.

«Как и некоторые международные партнеры, в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», — заявили в банке.

Также Deutsche Bank подчеркнул, что значительно сократил свое присутствие в России с 2014 года. Пока банк помогает своим зарубежным клиентам в сокращении операций.

Ранее о выходе с российского рынка заявили JP Morgan и Goldman Sachs.

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