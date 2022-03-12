Беларусь ждет дефолт 2 12.03.2022, 9:51

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Долг большой, а лишних денег нет.

Дефолт – это, по-простому, неуплата долгов. На уровне государства дефолт означает, что страна не может платить по долговым обязательствам.

Ситуация, когда государство больше не может расплачиваться по своим долгам, выполнять долговые обязательства бьет по кредиторам, то есть кредиторы не вернут свои деньги. В числе кредиторов Беларуси – правительства других стран, зарубежные банки и фонды, иностранные граждане и граждане самой Беларуси, белорусские банки и компании. В общем, все те, кто давал Беларуси кредиты или покупал государственные облигации. В случае дефолта вложенные деньги не вернутся обратно, пишет (belmarket.by https://belmarket.by/news/2022/03/11/news-50036.html).

Госдолг Беларуси составляет 58,9 млрд рублей, в том числе внешний долг 17,9 млрд долларов и внутренний – 12 млрд рублей. Погашение и обслуживание такого долга обходится недешево. В 2022 году платежи по основному долгу должны составить около 2,7 млрд долларов. Плюс 1,3 млрд долларов – уплата процентов по кредитам. Итого – 4 млрд, причем именно в иностранной валюте.

Ежегодные платежи по госдолгу в размере 3-4 млрд долларов – это обычное дело для Беларуси. Традиционно проценты по займам погашаются за счет бюджета, а основной долг – за счет золотовалютных резервов (ЗВР). При этом сами ЗВР по ходу дела пополняются новыми валютными кредитами и облигациями, поступлениями экспортных пошлин и валютой, которую Нацбанк в благоприятные периоды может выкупать на биржевых торгах.

Важный момент: основной источник погашения госдолга – это именно новые займы. Пошлин приходит немного, купить валюту тоже получается не всегда. Уже в прошлом году имелись большие сложности с привлечением новых займов. Кредиты давала, по сути, только Россия, и их было немного. В общей сложности за 2021 год у внешних кредиторов взяли в долг 1,3 млрд долларов, а вернули обратно 1,6 млрд. Дефицит внешнего финансирования заставил активно брать в долг на внутреннем рынке – пришлось разместить облигаций на 1,2 млрд долларов, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

«Накопления» Нацбанка – золотовалютные резервы – по состоянию на 1 марта составили 8,3 млрд долларов. Из них «живые деньги» – около 3,5 млрд, остальное это золото и СПЗ (специальные права заимствования – искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ), которые нельзя использовать быстро.

Часть платежей по долгам уже сделана за январь и февраль, так что на данный момент сумма валюты в распоряжении Нацбанка примерно совпадает с суммой долговых обязательств до конца года. Конечно, если потратить все эти деньги на долги, совершенно нечем станет поддерживать курс рубля.

При этом важно, что ЕС ввел запрет на транзакции с белорусским Нацбанком. Это может означать заморозку части ЗВР в евро, к сожалению, их точная сумма неизвестна. Не исключено, что подобные меры примет и США и заморозит резервы в долларах.

В любом случае, долг большой, а лишних денег нет. В таких условиях дефолт весьма вероятен. Если это случится, то от него пострадают все: не только кредиторы государства, но и обычные люди – их затронет финансово-экономический кризис, инфляция и значительная девальвация рубля, сокращение бюджетных поступлений и социальной поддержки.

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