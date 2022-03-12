РФ потеряла $30 миллиардов своего ВВП за две недели войны против Украины 6 12.03.2022, 10:02

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Экономисты дали прогноз насчет дальнейшего падения.

Через две недели после вторжения России в Украину агрессор потерпел едва ли не самое плохое падение из кризиса 90-х, что уже сократило ВВП России на 30 млрд долларов, или 9% в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

После международных санкций экономика, которая уже второй год была на пути роста, за считанные дни откатилась назад.

По одной из первых оценок уже нанесенного ущерба, текущие прогнозы Bloomberg Economics предполагают, что производство упало примерно на 2% – это падение, конкурирующее с годовым сокращением во время пандемии в 2020 году.

Снижение означает, что более 30 миллиардов долларов были изъяты из годового валового внутреннего продукта России, исходя из цен в прошлом году. Предыдущий прогноз Bloomberg Economics предполагает падение ВВП России за весь год примерно на 9% в 2022 году.

Прогнозы экономистов на следующий сильно отличаются, начиная от оценки Института международных финансов о "очень глубокой рецессии" в 15% до сокращения на 7%, оцениваемого в JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group. Inc.

Базовый прогноз Bank of America Corp. заключается в том, что в текущем году ВВП упадет примерно на 13%, при этом возможно более глубокое падение, если закупка энергоносителей из России будет прекращена.

Сейчас прогноз уже указывает на большой экономический спад, хотя базируется на небольшом объеме доступной информации. Но впереди, вероятно, гораздо более серьезный спад, учитывая масштабы нарушения в российской экономике.

При этом прогнозы могут быть заниженными, ведь базируются, в частности, на стоимости акций, а длительное закрытие рынка не позволяет дать надлежащую оценку одной из четырех составляющих. Также учитывается курс рубля по отношению к доллару, доходность евробондов и цены на нефть.

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