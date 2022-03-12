Карл Бильд: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности русской армии

Карл Бильд: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности русской армии8
- 12.03.2022, 10:09
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Примерно четверть военной техники уничтожена или выведена из строя.
Потери российской армии в войне с Украиной свидетельствуют о ее полной непригодности, заявил в Twitter бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что через две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен знаю, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", – написал он.
Как сообщил Генштаб ВСУ, по состоянию на 12 марта большинство подразделений российских вооруженных сил, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализованное, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен или дезертирства с поля боя.
I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of 🇷🇺 military equipment in the 🇺🇦 invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB— Carl Bildt (@carlbildt) March 11, 2022