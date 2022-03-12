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Карл Бильд: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности русской армии

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  • 12.03.2022, 10:09
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Карл Бильд: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности русской армии

Примерно четверть военной техники уничтожена или выведена из строя.

Потери российской армии в войне с Украиной свидетельствуют о ее полной непригодности, заявил в Twitter бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что через две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен знаю, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", – написал он.

Как сообщил Генштаб ВСУ, по состоянию на 12 марта большинство подразделений российских вооруженных сил, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализованное, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен или дезертирства с поля боя.

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