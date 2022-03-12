Мэр Луцка: Белорусы разбирают железнодорожные пути и копают противотанковые рвы, чтобы войска не прошли в Украину 6 12.03.2022, 10:40

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Абсолютное большинство белорусов — против агрессии Путина и Лукашенко.

Луцк готов к сопротивлению оккупантам, заверил в эфире «Радио НВ» городской голова Игорь Полищук. Он добавил, что большинство белорусов не поддерживают участие режима Лукашенко в войне.

«В прошлую пятницу я записал видеообращение к нашему городу-побратиму Бресту, который находится в 200 километрах. У нас почти 20-летняя история дружбы и хороших отношений. <...> Мы послали [обращение] во все возможные фейсбук-группы, на youtube-каналы, во все заведения Бреста, с которыми мы когда-нибудь контактировали — в школы, больницы, спортсменам, деятелям культуры. Именно в Бресте дислоцируется 48-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Республики Беларусь. На прошлой неделе от Генштаба ВСУ стало известно, что именно она, вероятно, может вторгнуться на территорию Украины. Мы мониторили реакцию на это обращение. Абсолютное большинство белорусов не поддерживают эти военные действия, они не поддерживают участие Беларуси в агрессии», — рассказал Полищук.

У жителей Волынской области есть родственники, друзья или знакомые в Беларуси, которые, по словам мэра, уверяют, что препятствуют будущим действиям белорусской армии в случае их присоединения к оккупантам:

«Они сообщают нам о том, что белорусы, не желая допустить участия Беларуси и кровопролития, человеческих жертв, уже сегодня самовольно совершают такие действия, как разбор железнодорожных путей для того, чтобы нельзя было подвезти технику; копание противотанковых рвов, чтобы танки не могли идти».

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