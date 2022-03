Российские войска зашли в тупик возле Харькова 2 12.03.2022, 10:45

13,734

Оккупанты сталкиваются с растущими проблемами морального духа и снабжения и потеряли инициативу.

Российские войска в значительной степени зашли в тупик вокруг Харькова. При этом сухопутные силы РФ, которые пытаются окружить и взять Киев взяли очередную паузу для пополнения запасов и доукомплектования боевых подразделений после неудачных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ американского центра Institute for the Study of War.

"Российское продвижение из Крыма в направлении Николаева и Запорожья и на востоке вокруг Донецка и Луганска не продвинулось за последние 24 часа, а российские силы на юге испытывают растущие проблемы с моральным духом и снабжением", - говорится в сообщении центра.

При этом в ISW заявляют, что нескоординированные и спорадические наступательные операции России против крупных украинских городов подтверждают оценку Генштаба ВСУ, что российские силы сталкиваются с растущими проблемами морального духа и снабжения и потеряли инициативу.

"Украинский Генеральный штаб заявил 11 марта, что украинские силы "активно обороняются и проводят успешные контратаки по всем направлениям", но не указал, где именно происходят эти контратаки", - говорится в сообщении.

