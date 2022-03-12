«Хорошо, что закупились впрок»: что происходит с ценами в Беларуси 5 12.03.2022, 10:54

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Репортаж с Комаровского рынка и из магазина.

В пятницу утром на открытом Комаровском рынке было 90% пустоты. Многие на самом деле сворачивают торговлю (дело не в тревожном ожидании, а в фактических убытках), но пока панике даем отбой: причина пугающего отсутствия — отрицательная температура с утра. Под крышей дела обстояли живее.

Настроение у большинства тревожное. Люди на пустом месте огрызаются, отказываясь от комментариев — признак усталости, пишет onliner.by.

Пачка кофе Lavazza подорожала с 10,5 до 14,5 рубля. Это не предел, если только цену не остановит... отсутствие кофе.

— Нам повезло — затарились доверху, можно сказать, случайно. Если бы не это — уже бы все закончилось, на складе пусто. Ждем, когда поставщики решат вопросы свои, но они молчат. Мы же готовы брать по любым ценам, а они — молчат, боятся не попасть в стоимость, чтобы хватило денег на новую партию импорта. Вероятность того, что будут проблемы с доступом ко всем этим брендам? Примерно 1000%.

Последние украинские яблоки. Стоили 4 рубля.

Характерная черта рынка последней недели — повально свежие белые прямоугольники с цифрами, обозначающими цену. «Я так устала переписывать их», — вздохнула продавец одной из лавочек с импортными продуктами.

Ассортимент пока достойный. Постановление о санкциях было принято в начале декабря прошлого года — у импортеров был почти месяц, чтобы подготовиться и завезти продуктов на все свободные деньги. Даже Toblerone есть на акции.

Когда что-то начнет вымываться, то витрина будет выглядеть примерно так. Раньше здесь было много итальянских мясных деликатесов.

Ценники чуть завышенные,

Зато появился сыр из Бразилии и Армении. Чудесен мир.

Продавцы мяса переживают из-за падения спроса, но не отчаиваются.

— Вы что, картошкой будете питаться? Мясо надо всем!

чтобы покупателю сделать приятную скидку. Шея продается по 15 рублей.

Любители скумбрии, завидуем! С ней все хорошо. Не подорожала. Как и белорусский осетр.

Остальное — дно морское. Соленая красная рыба из Норвегии — почти 100 рублей. Импортозаместим российской? Дальневосточный лосось — почти 200. Туда же движется икра.

Немного подорожал мед — 25—30 рублей за килограмм.

И цены на фрукты. Визуально стало меньше зелени и салатов. Остальное пока на месте.

Тем временем на фруктово-овощной полке в магазине

Роль магазинов в учете инфляции главнее, чем рынков. Поэтому здесь меньше разнообразия, но и цены часто ниже.

Если не считать баклажан. Почти 20 рублей за «царя овощей».

Тыква из ЮАР. Не показывайте бабушкам, которые выращивали это в деревнях все лето, а вы потом есть отказывались.

Авокадо заметно прыгнул. Еще недавно удивляла цена в 15 рублей, теперь это славная история.

Вот, пожалуйста, вместо украинской «Ксении» и голландской «Конференции». Хорошо, что мы на «шелковом пути», иначе было бы еще дороже.

Мандарины уже страшненькие, но это конец сезона. Санкции, евро, военное напряжение — все ни при чем.

Айсберг уплывает в разряд элитной еды, если ваша зарплата не индексируется с ростом валюты.

Микропорции микрозелени — это каждый может себе позволить! За килограмм дорого, но свое.

Помидорный отсек прочно захвачен Турцией. Если логистика не нарушится, так и будет. Но она не может не нарушиться.

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