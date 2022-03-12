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В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник

  • 12.03.2022, 10:58
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В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник
фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

От взрыва загорелось здание Ощадбанка.

В субботу, 12 марта, в Подольском районе Киева сбили беспилотник. В результате взрыва началось возгорание в здании Ощадбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram и пресс-службу ГСЧС в Facebook.

Около 6:17 утра в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Хорива. Спасатели установили, что в результате попадания беспилотника загорелась кровля 4-этажного административного здания.

"На Подоле в Киеве произошел взрыв, в результате которого произошло возгорание помещения Сбербанка", - сообщил Геращенко.

Правоохранители предварительно установили, что на Подоле сбили беспилотный летательный аппарат.

В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. метров, а уже в 8:34 - ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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