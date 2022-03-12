Ядерная бомбардировка экономики РФ 6 Василий Фурман, «Новое время»

12.03.2022, 11:00

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Для десятков миллионов россиян наступает «потерянное десятилетие».

Подавляющее большинство развитых стран мира ввели против РФ экономические санкции, по сути равные ядерной бомбардировке экономики. РФ заявила, что санкции, введенные США и странами ЕС, равносильны объявлению войны. И это верно.

Десятки миллионов россиян почувствовали и ощутят вскоре санкции на себе из-за падения доходов, безработицы, высокой инфляции, падения рубля, дефолта страны и многих корпораций, эмбарго на нефть и газ, закрытия и банкротства предприятий и целых отраслей. Это откат экономики РФ на десятки лет и стагнация развития. Можно утверждать, что следующие 10 лет для РФ будут называть «потерянным десятилетием».

Бравые заявления, что программы по импортозамещению, национализации международных предприятий, программы помощи бизнесу — так и останутся на бумаге, потому что сегодня на них нет больших денег в связи с санкциями и весь крупный бизнес РФ интегрирован в международную кооперацию. Даже их собственное производство лад и жигулей остановилось, потому что нет поставок чипов и микросхем из-за границы в связи с санкциями. Или представьте себе ситуацию, они национализируют фольксваген, производящий авто из подавляющего большинства импортируемых ранее комплектующих. И что они смогут производить свой российский VW? Однозначно нет. Очень просто заявить, даже принять закон, национализирующий 59 иностранных компаний, покинувших рынок (Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие). Но это не будет работать. Более того, международные корпорации смогут выиграть международные суды против РФ в будущем, если произойдет национализация и отсудить финансовые компенсации.

Как убивают экономику санкции, можно увидеть на примере Ирана, и это при том, что санкции там были введены меньшие.

Более 40 лет санкционного давления и более 10 лет почти полной изоляции от мировой финансово-экономической системы, конечно, не могли пройти бесследно для иранской экономики. В 2012—2021 годах экономика стагнировала — среднегодовой рост ВВП за этот период составил 0,58%. Причем без учета экономического роста 2016 и 2017 годов (+13,4 и +3,7% соответственно), когда экономика получила передышку от санкций благодаря ядерному соглашению, среднегодовой показатель роста ВВП и вообще был бы отрицательным: -1,4%. ВВП на душу населения за 2012−2020 годы снизился почти на 70% до $2 400, то есть примерно до уровня 20-летней давности.

Еще одна хроническая проблема иранской экономики, во многом обусловленная санкциями, — галопирующая инфляция. В последние десятилетия инфляция в Иране вообще редко опускалась ниже двузначных значений, однако с 2018 года, когда санкции против страны возобновились, этот показатель по итогам года дважды приближался к 50%.

Причина — слабый риал, на который, в свою очередь, давят международные ограничения по иранскому ЦБ. Центробанк Исламской республики после введения санкций администрацией Трампа сохранил доступ только к 10% международных резервов: если в 2018 году в распоряжении иранского регулятора, по данным МВФ, было $122,5 млрд, то в 2020 году — только $12,4 млрд (в 2021 году объем резервов благодаря улучшению конъюнктуры на сырьевом рынке удалось нарастить до $31,4 млрд). В итоге, если в январе 2018 года рыночный курс иранской валюты по отношению к доллару составил 46 тыс. риалов, то к марту 2022 года уже около 250 тыс.

Параллельно рыночному валютному курсу существуют еще два: официальный курс ЦБ (42 тыс. риалов за доллар, используется государством при импортных закупках еды и медикаментов) и курс, по которому экспортеры продают валютную выручку (приблизительно равняется рыночному). Объем этой выручки из-за санкций также резко сократился — с $66 млрд в 2017 году до $21 млрд в 2020 году, объемы экспорта в баррелях с 2018 года упали более чем в четыре раза, объем добычи в 2020-м достиг 30-летнего минимума (в том числе Иран в виде исключения не сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+).

В условиях постоянного санкционного давления и падения экономики власти страны сформировали концепцию-лозунг — «экономика сопротивления». Но, видимо, это не сильно помогло экономике страны и населению.

Мы с вами живем в очень сложное время. Украинцы борются за свое будущее и выигрывают. Я много думал до войны, как сделать рывок и догнать сильные страны Европы. После победы, у нас будет этот шанс благодаря разным программам возрождения, восстановления государства (так называемый план Маршала)! Украина станет европейским тигром и сильным в экономическом плане государством. Слава Украине! Героям слава!

Василий Фурман, «Новое время»

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