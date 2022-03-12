«Командир полка пьяный, нас разбомбила авиация» 1 12.03.2022, 11:02

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Откровения «прозревшего» оккупанта попали в Сеть.

Вторгшиеся в Украину российские оккупанты продолжают признаваться, что именно они стреляют по мирному населению и уничтожают города. Их родные в ответ говорят, мол, после таких рассказов "уже начинают верить украинцам", и призывают сдаваться в плен.

В сети опубликовали откровения очередного прозревшего солдата армии РФ, пишет obozrevatel.com. Он среди прочего жалуется на пьяных офицеров и то, что его с товарищами "бросили, как пушечное мясо".

На записи российский военный по имени Сергей разговаривает, вероятно, со своей девушкой. Он говорит ей, что начальник штаба и командир полка "синие в дрызг", а колонна собирается ехать на Сумы.

"Уже стоит второй час, х… его знает, с чем и куда. Потому что во главе наш командир полка пьяный. Мы один раз уже так стояли и нас ра…ла авиация", – жалуется оккупант.

В ответ девушка отмечает: после его откровений "начинает верить украинцам", понимать, что все это правда и ей якобы "обидно". Солдат подтверждает, рассказывая о том, что от увиденных им украинских городов почти ничего не осталось.

„Н…я, я не понимаю вообще. Причем наши его долбили", – признался военный из РФ.

Девушка призвала его сдаваться в плен: "Если будет какая-то ж*па – сдавайся в плен, они хотя бы живые".

Оккупант сам признался, что, по возможности, собирается бежать куда угодно. Он заявил, что готов добираться пешком, лишь бы не воевать.

"Я что, мясо пушечное что ли? Часть я тебе не рассказал, что за эти 15-ть дней было", – подчеркнул оккупант.

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