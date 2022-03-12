Жители Мелитополя вышли на митинг против оккупантов

Жители Мелитополя вышли на митинг против оккупантов1
- 12.03.2022, 11:16
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От захватчиков требуют освободить мэра города.
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Федорова.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает pravda.com.ua.
По данным Тимошенко, более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного оккупантами мэра.
Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
Мелитопольцы регулярно выходят на протесты. Захватчики угрожают жителям стрельбой за нарушение комендантского часа, установленного с 18.00.