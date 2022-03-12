Украинская артиллерия «накрыла» прямым попаданием колонну танков и БМП оккупантов 5 12.03.2022, 11:33

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Танк и две БМП горят, остальные разбегаются как тараканы.

Украинская артиллерией накрыла прямым попаданием вражескую колонну танков и БМП.

Видео опубликовал канал «Инсайдер Украина».

Прямые попадания в танк и две БМП. Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством.

Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии как тараканы.

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