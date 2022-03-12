Компрачикосы Александр Нежный, «Радио Свобода»

12.03.2022, 11:39

10,142

Как Путин и его клика изуродовали Россию.

Мне кажется, мы не до конца осознали, какую цену России придется заплатить за вторжение в Украину, за войну, уже унесшую тысячи жизней. Даже когда в близком или не столь близком будущем будет заключен мир, Россия признает свое поражение и полной мерой заплатит Украине за разрушения в городах и селах, за сожженные хаты, исковерканные дороги, израненные поля – и тогда ее вина не будет искуплена. Ибо кто может оценить плач матери над убитым сыном? Кто способен взвесить слезы покинувших родной кров беженцев? Кто и в каком уравнении вычислит, чему равна смерть ребенка? Кто виноват? Почему в XXI веке мы вынуждены вспоминать страшные дни 1941-го? Чья злая воля принесла на землю Украины горе, сопоставимое с тем, которое некогда принесло ей фашистское нашествие?

Виноваты мы все. Виноваты прежде всего в том, что не смогли, не сумели распознать в невзрачном человеке присущее ему злое начало. Не смогли и не сумели понять, что в людях подобного склада свалившаяся на них власть заполняет их души темной мутью, в которой перемешаны неизжитые комплексы дворового детства, превосходство сослуживцев, унизительные прозвища, не очень удавшаяся карьера, цепкая злая память, мстительность – иными словами, полный набор качеств, мало-помалу превращающих заурядного подполковника в диктатора всея России. Из головы Крошки Цахеса студент и поэт Бальтазар вырвал три волоска и тем самым уничтожил магическую силу этого уродца. Мы не смогли и не сумели показать российскому народу ничтожество доморощенного Крошки, даже и в это невыносимое время в глазах большинства по-прежнему остающегося вождем, ведущим Россию от победы к победе. Тем тяжелее будет похмелье.

Отчего бы не прозреть всем добрым людям, отчего бы не вспомнить взрывы домов в 1999-м, в которых погибло почти триста человек? Почему бы не припомнить, что комиссия, созданная для расследования этих взрывов, прекратила свою работу в 2003-м и два ее члена были убиты: застрелен депутат Сергей Юшенков и отравлен журналист Юрий Щекочихин? Немногим позднее был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, обвинивший тайную полицию России в организации этих взрывов. И вспомните еще убитого у стен Кремля Бориса Немцова, назвавшего нашего Крошку "патологическим лжецом", вспомните Беслан и сбитый Boeing МН-17. А обещание догнать и перегнать скромную по западноевропейским меркам Португалию помните? И среднюю зарплату к 2020 году в размере 2700 долларов, и квартиру в 100 квадратных метров каждой семье, и создание 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест?

Деспотический режим не способен к созиданию – особенно в тех случаях, когда деспот со всех сторон окружил себя разнокалиберным ворьем, алчными прихвостнями, хищными расхитителями народного достояния, – и сам, со свойственной парвеню жадностью, стремящийся заполучить от этой жизни все и еще столько же. Зачем он начал войну? Чем не угодила ему Украина? Что хочет он доказать всему миру, в эти дни сплотившемуся в безоговорочном осуждении России, по его милости превратившейся в страну-агрессора? Только параноик, убежденный – как в своих идеях убеждены все параноики – в том, что он единственный, кому доступно правильное понимание истории, может оправдывать военное вторжение условностью украинской государственности. Но Ленин ли подарил Украине государственность, или украинская Рада, в начале 1918-го провозгласившая независимость своей страны, – разве это хотя бы в малой степени меняет что-то в сегодняшнем существовании Украины как независимого, суверенного, демократического государства? Разве примитивное толкование былого дает право бомбить соседнюю, еще вчера братскую страну, утюжить ее землю танками и направлять ракеты на Киев? Порочный взгляд на историю – это первое звено в цепи, в которой все остальные звенья склепаны ложью, передергиваниями и демагогией вроде пугала НАТО и денацификацией.

Украинский нацизм – омерзительная выдумка Крошки. На последних выборах президента 73,2% избирателей, 13,5 миллионов украинцев проголосовало за еврея Зеленского. Где тут нацизм? О какой денацификации речь? Основную составляющую нацизма – чувство расового превосходства – мы обнаружим сегодня и в Европе, и в Америке, и в Азии. В России последователей этого мировоззрения не меньше, а с учетом численности населения – значительно больше, чем в Украине (нацизму в России посвящен мой последний роман "Темный век"). Не затрагивая этой сложной и болезненной проблемы, особенно в странах, победивших нацизм, я скажу, что крики о денацификации Украины –всего лишь подлое пропагандистское средство для возбуждения ненависти к украинцам. Для Крошки оправдание, для народа, которому с утра до ночи скармливают эту отраву, – тяжкий сон и мучительное пробуждение.

Сознательные апологеты войны и люди стадного мышления на разные голоса кричат о страдающем восемь лет Донбассе. Много фальши в этих голосах… "Республики" захотели отделиться от Украины. Напомнить ли, что не так давно двинулась к независимости Чечня? И лишь двумя кровопролитнейшими войнами, продолжавшимися в общей сложности десять лет, России удалось удержать ее в своем составе. Почему бы и Украине не озаботиться своей территориальной целостностью? Крики о Донбассе – всего лишь повод вызвать ненависть к Украине и стремление доказать справедливость военного вторжения.

Сегодня воюют не только оружием; пропаганда сплошь и рядом дает результат, превосходящий системы залпового огня. И тут Россия своими телевизионными каналами, подавляющим большинством газет, радиовещанием показывает себя прилежной ученицей советской "Правды". Этими тягостными днями я услышал и увидел детский хор: мальчики и девочки в форме, наподобие военной, под руководством депутата Госдумы, пели "Наши верные друзья – флот и армия. Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!" До какой низости надо дойти, чтобы так развращать детей! Видно, что поют они с чувством и всеми своим детскими, но уже подпорченными сердцами верят в то, о чем поют. Америка, имей в виду: "В гавань Родины Аляску приведем!" То есть настанет черед и Соединенных Штатов...

У Виктора Гюго в романе "Человек, который смеется" выведены компрачикосы – разбойники, похищающие маленьких детей и помещающие их в сосуды причудливой формы. Дети вырастают в этих сосудах уродцами, которых продают на потеху публике. Дети из этого хора несомненно выращены были компрачикосами, но есть впечатление стократ более ужасное. Кажется, вся Россия оказалась в руках тех, кто испоганил ее душу и выставил ее уродом перед всем миром.

Александр Нежный, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».