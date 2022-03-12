Украинская разведка: Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны

Украинская разведка: Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны9
- 12.03.2022, 12:35
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Остальные военные пытаются это остановить разными способами.
Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире одного из украинских каналов, передает УНИАН.
"Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить", - подчеркнул он.
"Два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны - это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает в основном против", - добавил Буданов.