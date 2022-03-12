Украинская разведка: Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны 9 12.03.2022, 12:35

9,624

Остальные военные пытаются это остановить разными способами.

Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире одного из украинских каналов, передает УНИАН.

"Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить", - подчеркнул он.

"Два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны - это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает в основном против", - добавил Буданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».