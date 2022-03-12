закрыть
12 марта 2022, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны

9
  • 12.03.2022, 12:35
  • 9,624
Украинская разведка: Только два человека в России прямо выступают за продолжение войны

Остальные военные пытаются это остановить разными способами.

Только президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прямо выступают за продолжение полномасштабной войны с Украиной.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире одного из украинских каналов, передает УНИАН.

"Начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России. На самом деле сейчас лишь два человека, которые совершенно прямо выступают за продолжение войны. Все остальные пытаются это остановить", - подчеркнул он.

"Два человека абсолютно откровенно выступают за продолжение войны - это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает в основном против", - добавил Буданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников