Задержали топовую белорусскую визажистку Ольгу Томину 4 12.03.2022, 12:38

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ольга томина

На нее в инстаграме подписаны более полумиллиона человек.

Задержали топовую белорусскую визажистку Ольгу Томину. Видео с ее допросом появилось в заблокированном телеграмм-канале, связанном с белорусскими силовиками, сообщает «Наша Нива».

Томина говорит, что ходила на митинги ради правды, потому что ей было обидно, что избивают людей.

У Томиной трое детей, она является очень известной визажисткой — на нее в инстаграме подписаны более полумиллиона человек.

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