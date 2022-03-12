Задержали топовую белорусскую визажистку Ольгу Томину4
- 12.03.2022, 12:38
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На нее в инстаграме подписаны более полумиллиона человек.
Задержали топовую белорусскую визажистку Ольгу Томину. Видео с ее допросом появилось в заблокированном телеграмм-канале, связанном с белорусскими силовиками, сообщает «Наша Нива».
Томина говорит, что ходила на митинги ради правды, потому что ей было обидно, что избивают людей.
У Томиной трое детей, она является очень известной визажисткой — на нее в инстаграме подписаны более полумиллиона человек.