Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком 12.03.2022, 12:49

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Теперь они будут работать через Азию.

Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX начала отключать Россию от скоростного интернета. Теперь российские провайдеры будут работать через Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"LINX отключает ключевых провайдеров РФ (Ростелеком, Мегафон) от международного обмена трафиком. Теперь трафик пойдет через Азию, следовательно ожидаются джиттеры, задержки, падение пингов", - отметил он.

Напомним, недавно в России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking.

Кроме того, в Российской Федерации отключили монетизацию YouTube.

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