Что будет с ресторанами KFC и другими известными брендами в Беларуси? 8 12.03.2022, 13:24

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Информация об их уходе из РФ вызвала волну слухов о будущем этих компаний в нашей стране.

Ввиду вооруженного конфликта в Украине множество крупнейших иностранных производителей приостанавливают работу в России. А как сложившаяся ситуация скажется на продукции и сетях брендов, которые представлены в Беларуси?

Журналисты Intex-press разбирались с этим вопросом на примере Барановичей.

Информация о том, что многие крупные транскорпорации уходят из России или ставят на паузу сотрудничество с ней, тут же вызвала волну разговоров и слухов о будущем представительств этих компаний в Беларуси.

– Моя знакомая работает в компании Nestle, там полная… Поставок в Беларусь больше не будет, – написала им одна из читательниц.

Однако, как удалось выяснить Intex-press, по состоянию на 11 марта под угрозой исчезновения из нашего города оказались лишь мебель и товары для дома от нидерландского бренда IKEA.

Несмотря на то, что на рынке Беларуси официальных магазинов IKEA нет, в нашей стране (в том числе в Барановичах) до вооруженного конфликта России и Украины существовало множество площадок, которые торговали такой продукцией.

Но когда на российском официальном сайте компании появилась информация о том, что «ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях на неопределенный срок», белорусские магазины, которые закупали продукцию, в основном, в России, оказались на грани закрытия.

– Сейчас мы распродаем остатки продукции. Но ввиду сложившейся ситуации придется искать других поставщиков. Во всяком случае, пока бренд снова не начнет работать в России, – рассказали Intex-press в барановичском магазине, торговавшем продукцией IKEA.

Представители же других популярных брендов, представленных в нашем городе, заявили, что «поставки идут, торговые точки работают без перерывов».

– Белорусские рестораны KFC работают в прежнем режиме. Ничего о санкциях я не слышала, – сообщила Intex-press представитель популярной сети ресторанов быстрого питания KFC, которая также закрывает свои заведения в России.

О том, что в работе пока ничего не изменилось, Intex-press сказали также торговые представители компаний Nestle, Procter & Gamble и Coca Cola.

– Поставки стабильные, как и были ранее. В Беларуси компания как работала, так и будет работать. Так что не о чем беспокоиться, – сказал представитель Coca Cola.

Правда, с тем, что «не о чем беспокоиться», согласны не все. Сотрудница компании Procter & Gamble, к примеру, сказала, что ситуация, которая складывается вокруг известных брендов в России, ее сильно беспокоит, но она бы «не хотела развивать эту тему».

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