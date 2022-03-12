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«Это Чечня, самое пекло»: российский военный по телефону рассказал о поражениях в Украине

  • 12.03.2022, 13:26
  • 9,676
«Это Чечня, самое пекло»: российский военный по телефону рассказал о поражениях в Украине

Оккупант сравнил своих солдат со слепыми котятами.

Опубликован еще один перехват разговора оккупантов. Его обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Судя по разговору, российский оккупант разговаривает со своей женой, она советует ему "отсидеться там тихо в уголочке".

Военный отвечает жене: "Комбриг уже сам говорит: это Чечня, 95 год, самое пекло". Вот то же самое, что здесь! Мы как слепые котята идем и не знаем, что будет!".

Тогда супруга российского военного спрашивает, неужели по росТВ врут об их победах. Тот в ответ советует посмотреть украинские каналы.

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