В Беларуси резко вырос спрос на лекарства1
- 12.03.2022, 13:38
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Импортные препараты могут исчезнуть из аптек.
В Беларуси резко вырос спрос на лекарства. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба ведомства.
«Конечно, разные опасения в связи с обстановкой в мире, у людей могут возникать. Это выразилось даже в том, что за последние две недели рост товарооборота аптечной сети составил 25%», — рассказал Пиневич.
Он отметил, что проблемы могут возникнуть исходя из логистики оплаты и доставки препаратов.