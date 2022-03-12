В Беларуси резко вырос спрос на лекарства 1 12.03.2022, 13:38

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Импортные препараты могут исчезнуть из аптек.

В Беларуси резко вырос спрос на лекарства. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба ведомства.

«Конечно, разные опасения в связи с обстановкой в мире, у людей могут возникать. Это выразилось даже в том, что за последние две недели рост товарооборота аптечной сети составил 25%», — рассказал Пиневич.

Он отметил, что проблемы могут возникнуть исходя из логистики оплаты и доставки препаратов.

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