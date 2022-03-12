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Львовский суд заочно арестовал нардепа-предателя Киву

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  • 12.03.2022, 14:05
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Львовский суд заочно арестовал нардепа-предателя Киву
Фото: Илья Кива / Facebook

Скандального депутата подозревают в госизмене.

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя и избрал исключенному из "Оппозиционной платформы – За жизнь" нардепу Илье Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом суд сообщил 10 марта в Facebook.

Нардепа подозревают в посягательстве на территориальную целостность, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса), госизмене (ч. 1 ст. 111), и распространении коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1).

Меру пресечения Киве избрали без его личного присутствия, поскольку обвиняемый выехал из страны.

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