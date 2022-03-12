Живущая в Гостомеле россиянка обрушила свой гнев на оккупантов

Живущая в Гостомеле россиянка обрушила свой гнев на оккупантов3
- 12.03.2022, 14:39
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За город шли ожесточенные бои, ВСУ разгромили там российских десантников.
Живущая в Гостомеле Киевской области россиянка рассказала, что думает о российских оккупантах, сообщает УНИАН.
"Вы понимаете, я сама россиянка. И я должна сказать, что я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину", - начала свой рассказ Наталья.
"Но на данный момент я должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела! И я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня "защищать". Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать мое золотое колечко? С*ки они!" - выразила возмущение жительница Гостомеля.
Напомним, с первого дня российского вторжения в Украину оккупанты пытались занять Гостомель. Сначала основные удары приходились на аэродром Гостомель. Затем россияне начали стрелять и по жилым домам, сейчас поселок городского типа почти полуразрушен.