«У нас столько трупов – некуда складывать, командира полка вчера убило» 9 12.03.2022, 14:48

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Перехвачен новый разговор российских оккупантов.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских оккупантов.

Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными:

«- Командира полка вчера убило. Машин рабочих вообще не осталось, всех разбомбили.

- У нас столько трупов – некуда складывать. В плен много наших попадает. 5 дней под минометами, прятались, обстреливали, как этих.

- Сегодня хоронили прям тут, негде места складывать.

- Это получается, домой они не попадут? Родители даже тела не получат?

- Да.

- К нам вчера 2 дня колонна из России направлялась, под обстрел попала, развернулась и назад уехала»

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