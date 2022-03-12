«У нас столько трупов – некуда складывать, командира полка вчера убило»9
- 12.03.2022, 14:48
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Перехвачен новый разговор российских оккупантов.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских оккупантов.
Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными и преданными:
«- Командира полка вчера убило. Машин рабочих вообще не осталось, всех разбомбили.
- У нас столько трупов – некуда складывать. В плен много наших попадает. 5 дней под минометами, прятались, обстреливали, как этих.
- Сегодня хоронили прям тут, негде места складывать.
- Это получается, домой они не попадут? Родители даже тела не получат?
- Да.
- К нам вчера 2 дня колонна из России направлялась, под обстрел попала, развернулась и назад уехала»