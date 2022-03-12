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Генштаб ВСУ: Российские войска захватили восточные окрестности Мариуполя

  • 12.03.2022, 14:50
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Генштаб ВСУ: Российские войска захватили восточные окрестности Мариуполя

ВСУ продолжают отбивать атаки противника на южном направлении.

На семнадцатый день войны России против Украины подтвержден захват восточных окрестностей Мариуполя. Основные усилия противника в Донецкой области сосредоточены именно на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.

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