Генштаб ВСУ: Российские войска захватили восточные окрестности Мариуполя
- 12.03.2022, 14:50
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ВСУ продолжают отбивать атаки противника на южном направлении.
На семнадцатый день войны России против Украины подтвержден захват восточных окрестностей Мариуполя. Основные усилия противника в Донецкой области сосредоточены именно на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.