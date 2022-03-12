Генштаб ВСУ: Российские войска захватили восточные окрестности Мариуполя 12.03.2022, 14:50

8,584

ВСУ продолжают отбивать атаки противника на южном направлении.

На семнадцатый день войны России против Украины подтвержден захват восточных окрестностей Мариуполя. Основные усилия противника в Донецкой области сосредоточены именно на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».