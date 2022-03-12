Динара Алимбекова: Я не в восторге от поездки в Россию 18 12.03.2022, 15:10

10,860

Спортсменка не собиралась участвовать в соревнованиях в РФ, но буквально за вечер до вылета поменяла решение.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала, что не хотела ехать в Россию на Кубок СБР.

"Скажу сразу, не была в восторге от того, что придется приехать посоревноваться в России, поддержать нашу команду. Вы знаете, что я сперва сказала, что сезон закончен. И, действительно, я не готовилась дальше соревноваться. Грубо говоря, у меня не было никакого настроения и мотивации. Потому что мне все-таки было что сказать на Кубке мира.

Когда я узнала, что нас не допустят, то, можно сказать, почти не тренировалась. Как-то не было такого удовольствия — но раз мы уже здесь, надо выходить и соревноваться.

Почему решила приехать? Тренеры сперва дали нам право выбора, я подумала и решила, что не поеду соревноваться. У меня есть некоторые вопросы по здоровью, которые хотелось бы решить чуть пораньше. Я получила разрешение от тренерского штаба и не готовилась сюда. Но буквально за вечер до вылета тренеры позвонили и сказали, что нужно ехать, заканчивать сезон, потому что нужна соревновательная практика. Слишком рано закончился сезон, а у нас есть рабочие контракты, которые надо выполнять. У меня отпуск только в апреле, поэтому я обязана сейчас быть здесь", — цитирует Алимбекову "Чемпионат".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».