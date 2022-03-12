Советник главы МВД Украины: Лукашенко очень боится 13 12.03.2022, 15:15

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фото: ТАСС

Население Беларуси категорически против войны с Украиной.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко боится вступать в войну против Украины, а в самой Беларуси боеспособных подразделений максимум 10 тысяч, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в ходе телемарафона, передает nv.ua.

«Судя по всему, Лукашенко очень боится начала подобных боевых действий, он понимает, что его время как правителя Беларуси с этого момента по сути будет закончено», — сказал он.

По его словам, в Беларуси небольшая армия.

«В Беларуси небольшая армия, там всего 40 тысяч человек. Боеспособных подразделений, по разным оценкам, 5−8, максимум 10 тысяч. Бросить эту армию сюда сейчас, при этих условиях — значит получить несколько тысяч гробов. Население Беларуси категорически против подобных авантюр», — сказал Денисенко.

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