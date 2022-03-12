Мигранты и белорусские военные с камнями и бревнами напали на польских пограничников 4 12.03.2022, 15:27

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За ночь произошло несколько попыток прорыва белорусско-польской границы.

Ночью в 11 на 12 марта произошло несколько попыток прорыва мигрантами белорусско-польской границы. Об этом сообщили в пограничной охране Польши.

Таким образом, 11 марта 46 иностранцев пытались незаконно попасть из Беларуси на территорию Польши.

«Иностранцы и службы Беларуси забрасывали польские патрули камнями и бревнами», – говорится в сообщении польских пограничников.

12 марта по состоянию на 7:00 было задержано 26 мигрантов.

На Мельницком участке была предпринята очередная попытка силового пересечения границы.

W dn.11.03 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾46 cudzoziemców. Cudzoziemcy i służby🇧🇾rzucały w patrole🇵🇱 kamieniami i kłodami drzewa.

Dziś do godz.07.00 zatrzymano 26 imigrantów. Na odcinku #PSGMielnik miała miejsce kolejna próba siłowego forsowania granicy. pic.twitter.com/lyTvHrJJ6c — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 12, 2022

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