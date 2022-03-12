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Мигранты и белорусские военные с камнями и бревнами напали на польских пограничников

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  • 12.03.2022, 15:27
  • 8,626
Мигранты и белорусские военные с камнями и бревнами напали на польских пограничников

За ночь произошло несколько попыток прорыва белорусско-польской границы.

Ночью в 11 на 12 марта произошло несколько попыток прорыва мигрантами белорусско-польской границы. Об этом сообщили в пограничной охране Польши.

Таким образом, 11 марта 46 иностранцев пытались незаконно попасть из Беларуси на территорию Польши.

«Иностранцы и службы Беларуси забрасывали польские патрули камнями и бревнами», – говорится в сообщении польских пограничников.

12 марта по состоянию на 7:00 было задержано 26 мигрантов.

На Мельницком участке была предпринята очередная попытка силового пересечения границы.

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