Стало известно, когда Германия будет полностью свободной от российской нефти 4 12.03.2022, 15:32

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Сроки назвал министр экономики страны.

Германия планирует к осени 2022 года стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти.

Об этом министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России", - сказал он.

По его словам, Германия "каждый день, фактически каждый час прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", - добавил он.

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