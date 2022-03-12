Украинцы взяли в плен и заставили говорить боевика из ЧВК «Вагнера» 5 12.03.2022, 15:53

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Наемник участвовал в оккупации Сирии и Донбасса.

В украинский гостеприимный плен пожаловал боевик российской частной военной компании «Вагнер», сообщает УНИАН.

Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.

Оккупант верил в сказку и теперь: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов».

Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов.

Этого «вагнеровца», например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.

Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление...

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