Украинцы взяли в плен и заставили говорить боевика из ЧВК «Вагнера»5
- 12.03.2022, 15:53
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Наемник участвовал в оккупации Сирии и Донбасса.
В украинский гостеприимный плен пожаловал боевик российской частной военной компании «Вагнер», сообщает УНИАН.
Он кичится своим боевым опытом, успешными операциями в Сирии и на Донбассе в 2014-2015 годах.
Оккупант верил в сказку и теперь: «…нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача – освободить их от фашистов».
Впрочем, Украина образца 2022 года - совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов.
Этого «вагнеровца», например, схватили во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление.
Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление...