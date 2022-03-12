Что происходит на главных фронтах днем 12 марта: сводка Генштаба ВСУ
- 12.03.2022, 16:01
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Враг понес значительные потери на трех направлениях.
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины, враг восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины днем 12 марта.
Враг понес потери на трех направлениях:
Полесском,
Северскому,
Южнобугском.
На этих направлениях ВСУ остановили оккупантов и не дали осуществить наступление.
Отмечается, что на Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Беларуси осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия Вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне России.
Также в Генштабе сообщили, что на Полесском направлении активных действий со стороны противника не зафиксировано. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществляют перегруппировку войск.
На Северском направлении русские фашисты осуществляют инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).
На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий враг успеха не достиг.
Оккупанты закрепились в северной части города Изюм, не оставляя попыток по его захвату.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия фашистов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окраины Мариуполя.
После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н. п. Капитоловка.
На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н. п. Красная Поляна. Предпринял попытку продвижения в направлении н. п. Ольгинка.
По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление вооруженных сил Украины и потеряли наступательные способности.
На Южнобугском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.
С целью поддержки наступления захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не имели. Оккупанты отступили в район н. п. Мылово, осуществляют инженерное оборудование занятых позиций и подтягивают резервы.