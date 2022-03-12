Что происходит на главных фронтах днем 12 марта: сводка Генштаба ВСУ 12.03.2022, 16:01

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Враг понес значительные потери на трех направлениях.

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины, враг восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины днем 12 марта.

Враг понес потери на трех направлениях:

Полесском,

Северскому,

Южнобугском.

На этих направлениях ВСУ остановили оккупантов и не дали осуществить наступление.

Отмечается, что на Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Беларуси осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия Вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне России.

Также в Генштабе сообщили, что на Полесском направлении активных действий со стороны противника не зафиксировано. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществляют перегруппировку войск.

На Северском направлении русские фашисты осуществляют инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий враг успеха не достиг.

Оккупанты закрепились в северной части города Изюм, не оставляя попыток по его захвату.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия фашистов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окраины Мариуполя.

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н. п. Капитоловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н. п. Красная Поляна. Предпринял попытку продвижения в направлении н. п. Ольгинка.

По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление вооруженных сил Украины и потеряли наступательные способности.

На Южнобугском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.

С целью поддержки наступления захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не имели. Оккупанты отступили в район н. п. Мылово, осуществляют инженерное оборудование занятых позиций и подтягивают резервы.

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