Популяризатору Wikipedia Марку Берштейну дали 15 суток 12.03.2022, 16:04

Белорусского активиста задержали за правду о войне в Украине.

Известному активисту и популяризатору Wikipedia Марку Бернштейну, который входит в список «50 лучших авторов сегмента на русском языке», дали 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна».

Официально — за неповиновение, но провластные телеграм-каналы утверждали, что за «фейки» о войне в Украине.

Марка Берштейна задержали днем 11 марта. Видео задержания опубликовали провластные телеграм-каналы, связанные с силовиками. Там же была опубликована фотография Бернштейна с подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы».

За день до этого один из российских пропагандистских телеграм-каналов опубликовал личные данные Марка и обвинил его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статьи «Википедии» о нападении России на Украину.

Днем 12 марта правозащитникам стало известно, что Марка приговорили к 15 суткам ареста по ст. 24.3 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).

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