Арестович: Путин закончит с пулей в затылке 7 12.03.2022, 16:25

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Ядерный шантаж обернется против российского диктатора.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, которым Путин угрожает Украине и ЕС со второго дня российско-украинской войны.

Такое мнение он высказал в эфире украинского телевидения, передает УНИАН.

"На ядерной шантаж они пошли фактически на второй день. Но давайте посмотрим. Во-первых, техническое принятие по применению ядерного оружия (зависит от – ред.) по меньшей мере 7 человек: от Путина до офицера, который крутит ключ. Я не думаю, что эта цепочка сработает.

Второе, тотальный (удар - ред.) ядерным оружием по Украине – так большая территория Беларуси и большая европейская часть станут непригодными для жизни на многие годы", - сказал Арестович.

В то же время тактическое ядерное оружие он сравнил с "мощным авиаударом": "Таких авиаударов они за эту неделю сделали очень много".

"Если они применят ядерное оружие - против них введут санкции, которые сломают их за два дня. Я думаю, что после этого Путин закончит с пулей в затылке от собственного окружения", - добавил Арестович.

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