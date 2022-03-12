Бойцы теробороны в Киевской области сожгли из «Стугны» пять единиц техники оккупантов 1 12.03.2022, 16:49

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Военные расчеты россиян также уничтожены.

Украина уже третью неделю дает сокрушительный отпор российским оккупантам. Уверенное сопротивление оркам оказывают не только ВСУ, но и тероборона.

В частности, бойцы 112 бригады терробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Вблизи Скибина Киевской области воины 112 бригады теробороны ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц российской техники. Российские террористы при этом понесли потери боевых расчетов.

Отмечается, что тероборона нанесла сокрушительный удар по оккупантам с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди сожженной техники РФ насчитали:

2 танка;

1 БМП;

1 БТР с личным составом на броне;

1 новый бронированный автомобиль.

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