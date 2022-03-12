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Бойцы теробороны в Киевской области сожгли из «Стугны» пять единиц техники оккупантов

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  • 12.03.2022, 16:49
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Бойцы теробороны в Киевской области сожгли из «Стугны» пять единиц техники оккупантов

Военные расчеты россиян также уничтожены.

Украина уже третью неделю дает сокрушительный отпор российским оккупантам. Уверенное сопротивление оркам оказывают не только ВСУ, но и тероборона.

В частности, бойцы 112 бригады терробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Вблизи Скибина Киевской области воины 112 бригады теробороны ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц российской техники. Российские террористы при этом понесли потери боевых расчетов.

Отмечается, что тероборона нанесла сокрушительный удар по оккупантам с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди сожженной техники РФ насчитали:

2 танка;

1 БМП;

1 БТР с личным составом на броне;

1 новый бронированный автомобиль.

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